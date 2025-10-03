Інтерфакс-Україна
Події
18:24 03.10.2025

ССО завдали ударів по двох обʼєктах ППО у Воронезькій області РФ

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України ударними дронами уразили радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2".

"РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, Воронезька область РФ. ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка Воронезької обл", - повідомляється в телеграм-каналі ССО у в п’ятницю.

Як зазначається в повідомленні, обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА.

Теги: #удари #ссо #воронізька_обл

