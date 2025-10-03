Інтерфакс-Україна
17:46 03.10.2025

Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

На підконтрольну уряду територію України вдалося вивезти 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ), повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

Як розповів Єрмак, серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами. Також 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами. Вдячний Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру з координації пошуку й звільнення та всім партнерам, які допомогли врятувати дітей", - зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей. 30 вересня було повернуто ще одну групу із 16 дітей, 26-го – трьох.

Теги: #тот #діти #bring_kids_back_ua #повернення

