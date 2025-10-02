Інтерфакс-Україна
20:51 02.10.2025

Сирський: Більшість ворожих ударних БпЛА знищується за допомогою перехоплювачів, наразі збільшуємо їх кількість

Посилення спроможностей протиповітряної оборони у боротьбі з ворожими ударними БпЛА у прифронтових регіонах, на яких останнім часом активізувались атаки ворога, стала однією з основних тем робочої наради у Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед". Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Сирський зазначив, що за підсумками наради було ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони у прифронтових регіонах, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів. "Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", - розповів Сирський.

"Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення. Формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він також зазначив ефективність застосування легкомоторної авіації для боротьби з російськими БпЛА на більших висотах. "Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань", - додав він.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - наголосив Сирський.

"Визначив необхідні завдання усім задіяним структурам – насамперед щодо підвищення ефективності знищення безпілотників та розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами", - додав він

 

Теги: #сирський #бпла

