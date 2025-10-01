22:02 01.10.2025
США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму
Сполучені Штати запроваджують snapback санкції проти іранського режиму, заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"Сполучені Штати запроваджують snapback санкції проти іранського режиму. Нові санкції та експортний контроль стосуватимуться 44 учасників, пов'язаних з ядерними, ракетними та військовими програмами Ірану. Як чітко дав зрозуміти президеет, ми позбавимо Іран усіх шляхів до ядерної зброї", - написав Рубіо в соцмережі Х.