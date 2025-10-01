Інтерфакс-Україна
Події
12:12 01.10.2025

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Російські окупанти просунулись на північному сході Запорізької області в районі с.Новоіванівка та поруч на південному сході Дніпропетровської області в районі сіл Тернове та Степове за минулі півтори доби, повідомляє OSINT-проєкт DeepState в середу вранці.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Тернового, та Степового", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

При цьому на мапі проєкту показано збільшення площі ворожого контролю в цьому районі (новопавлівський напрямок фронту) на 6,93 кв. км, але водночас і зменшення "сірої зони" невизначеного контролю на 2,46 кв. км.

Також відзначається збільшення "сірої зони" на півночі Донецької та південному сході Харківської областей (лиманський напрямок фронту) на 9,55 кв. км. При цьому сталий контроль ворога на цьому напрямку не розширився.

Про встановлення противником повного контролю над певними населеними пунктами не йдеться. Новоіванівка показана як вже окупована, Тернове і Степове – у "сірій зоні", причому Тернове показано як оточене з трьох боків.

На інших ділянках фронту з вечора понеділка, за даними DeepState, без змін.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 9,14 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася контролю в середньому щодоби на 6,75 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

