18:26 30.09.2025
Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА
У Харкові пролунали кілька вибухів, місто знову під атакою ворожих безпілотників.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, влучання зафіксовано в Холодногірському районі міста.
"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Це вже друга за день атака ворожих БпЛА на місто. Попередня відбулася близько 16:00.