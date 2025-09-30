Інтерфакс-Україна
Події
18:26 30.09.2025

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

У Харкові пролунали кілька вибухів, місто знову під атакою ворожих безпілотників.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, влучання зафіксовано в Холодногірському районі міста.

"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Це вже друга за день атака ворожих БпЛА на місто. Попередня відбулася близько 16:00.

