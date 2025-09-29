РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав єдність країн-партнерів головною зброєю, якої боїться агресор, і відзначив спроби РФ завдати їй ударів з залученням неназваних європейських країн.

"Номер один зброя, якої реально боїться будь-який агресор – у цьому випадку це Росія і Путін, – це єдність. Це сильна наша зброя. І навіть використовуючи деяких представників – навіть на Європейському континенті – щодо розділення європейськості, щодо розділення самого ж Євросоюзу, більшість країн розділити не вдалося Росії. Тому ми сильні, і тому в України є така підтримка", - написав Зеленський в Телеграм в понеділок за підсумками Варшавського безпекового форуму.