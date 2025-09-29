Темпи просування окупантів за підсумками минулого тижня лишилися майже незмінними – DeepState

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 63,97 кв. км за минулий тиждень з ранку понеділка, 22 вересня, по ранок понеділка, 29 вересня, що майже ідентично показникам позаминулого тижня, коли ворог зайняв 64,64 кв. км української території, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на початку минулого тижня темпи просування окупантів помітно зросли, але на вихідних знизилися майже удвічі порівняно з середньодобовими.

Найбільше за минулий тиждень був втрачений контроль над територіями на південному сході Синельниківського району Дніпропетровської області та в сусідній Запорізькій області (новопавлівський напрямок фронту), де окупанти захопили загалом 47,53 кв км, не зупиняючи просування ні на день.

На сході Харківської та на півночі Донецької областей (куп'янський та лиманський напрямки фронту) площа російської окупації збільшилася на 12,31 кв км, але просування ворога фіксувалося лише з середи по п'ятницю, 24-26 числа, і на вихідних зупинилося.

В районі міста Покровськ та на південь від Костянтинівки Донецької області площа окупації зросла за тиждень на 3,8 кв. км, при чому лише на вихідних, а в районі Часового Яру на схід від Костянтинівки не зростала взагалі.

"Сіра зона" невизначеного контролю в Запорізькій, Дніпропетровській та на заході Донецької області зросла на 44 кв км, з них на 35 кв км уздовж адмінкордону на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, і демонструвала стале зростання протягом усього тижня.

Між Покровськом і Костянтинівкою "сіра зона" зросла на 3,67 кв/ км, в районі Часового Яру – на 2,32 кв/ км, на сході Харківської та на півночі Донецької областей (куп'янський та лиманський напрямки фронту) зменшилась на 7 кв/ км з середи по п'ятницю.

Загалом площа "сірої зони" збільшилась за тиждень на 47,24 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,14 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася контролю в середньому щодоби на 6,75 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася щодоби в середньому на 1,38 кв. км. Це може свідчити про стабілізацію середніх темпів просування ворога, але також і про зростання темпів розширення "сірої зони".

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що було у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з майже попередніми темпами - вони знизилися лише на 14%.