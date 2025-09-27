Інтерфакс-Україна
Події
16:58 27.09.2025

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

1 хв читати

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали в ніч на суботу по нафтоперекачувальній станції "Тиньговатово", яка знаходиться за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела в СБУ, ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.

З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

Теги: #дрони #сбу #чувашія

