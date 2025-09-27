У Чувашії через атаку дронів зупинено роботу нафтоперекачувальної станції

Представники влади Чувашії (РФ) заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію біля селища Конар, внаслідок чого роботу станції зупинили.

“Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу”, - написав очільник Чувашії Олег Ніколаєв у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили. “Загрози населенню немає, постраждалих немає. Завдано незначної шкоди. Роботу об’єкта призупинено”, - написав він.