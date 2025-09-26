Інтерфакс-Україна
Події
15:17 26.09.2025

Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Румунія прагне співпрацювати з Україною у виробництві дронів в рамках нового механізму фінансування оборони Європейського Союзу, повідомляє у п'ятницю Reuters з посиланнями на джерела в уряді країни.

Як пише агентство, Румунія має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю 650 км і за останні два роки, від початку російських атак на українські порти на Дунаї, понад 20 разів стикалася з порушенням свого повітряного простору безпілотними літальними апаратами та падінням уламків на свою територію.

"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, яких ніхто не має", – повідомив представник румунського уряду з питань оборони. "До того часу оборона буде асиметричною, з величезними витратами на ППО, які можна покрити лише на рівні НАТО", - додав він.

Джерело повідомляє, що Румунія вела переговори з Україною, чия технологія безпілотників "випробувана в бою у великому масштабі", щодо виробництва безпілотників у рамках проєкту, який фінансуватиметься за рахунок ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Румунія матиме в своєму розпорядженні EUR16,6 млрд в рамках програми SAFE, що, за словами прем'єр-міністра Іліє Боложана, забезпечить військові закупівлі на суму близько 1% від ВВП щорічно протягом п'яти років.

Наразі румунська протиповітряна оборона включає винищувачі F-16, системи Patriot, ракетні установки HIMARS компанії Lockheed Martin, південнокорейські ракети класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Chiron і німецькі самохідні зенітні гармати Gepard. Останні дві системи на сьогодні є найбільш економічно вигідним варіантом для Румунії в плані захисту від безпілотників.

Самохідні зенітні гармати Gepard розміщені поблизу населених пунктів, рощташованих неподалік українського кордону, але вартість покриття всього кордону та утримання цих систем буде надто високою.

Як повідомлялось, 24 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом, під час якої обговорив, зокрема, спільну протидію загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора.

 

Теги: #дрони #румунія #виробництво

