Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

Данські спеціалісти нададуть експертну підтримку для розвитку існуючих в Києві ініціатив для військових, зокрема, мова йде про розробку модулю для навчання “помічників ветеранів”, які працюватимуть в Kyiv Military Hub, повідомив київський міський голова Віталій Кличко після зустрічі із лордом-мером Копенгагена Ларсом Вайсом.

“У квітні 2023 року Київ та Копенгаген підписали Меморандум про партнерство. За цей час ми започаткували і реалізуємо декілька спільних проєктів. Зокрема, щодо допомоги українським ветеранам. Йдеться про надання експертної підтримки данськими спеціалістами для розвитку існуючих в Києві ініціатив для військових. Також про розробку модулю для навчання новопризначених “помічників ветеранів”, які в подальшому працюватимуть у Kyiv Military Hub”, - написав Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він також розповів, що Київ та Копенгаген обмінюються досвідом щодо працевлаштування людей з вадами зору.

“Також мова йшла про працевлаштування людей з вадами зору. Мета проєкту – обмін досвідом між установами в Києві та Копенгагені, які займаються соціальною та трудовою адаптацією незрячих/слабозорих осіб. Київ зацікавлений в подальшій співпраці з Копенгагеном та реалізації спільних проєктів”, - розповів Кличко.

Крім того, він запросив мера Копенгагена взяти участь у міжнародному Інвестиційному форумі “Берлінська платформа”, який пройде в листопаді у німецькій столиці для збору коштів на відновлення Києва та України.

Як повідомлялося раніше, Кличко разом із мером Берліна Каєм Вегнером обговорили організацію інвестиційного форуму “Берлінська платформа”. Захід відвідають мери європейських міст, представники великого бізнесу та фінансових інституцій.