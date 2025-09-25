Гетманцев за надання малозабезпеченим сім'ям ваучерів на оплату гуртків і секцій

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає за необхідне надавати громадам адресні дотації на утримання позашкільних закладів освіти, а для малозабезпечених сімей запровадити ваучери на оплату гуртків і секцій.

“Дослідження вважають позашкільну сферу однією з найефективніших інвестицій для соціального й економічного зростання дитини. Участь у творчих гуртках, спорті й наукових проектах розвиває критичне мислення, співпрацю, креативність і емоційний інтелект, чого часто бракує у формальній освіті. А половина підлітків пов’язують свої хобі та уподобання з самореалізацією – тобто планують майбутнє виходячи з неї… Ситуація з позашкільною освітою в Україні залишає бажати кращого”, - написав Гетманцев в телеграм-каналі.

За його словами, на понад 900 тис. вихованців закладів позашкілля приходиться всього лише близько 20 тис. Педагогів, що є прямим наслідком оплати праці.

Голова комітету зазначив, що у керівників гуртків та інших педпрацівників цієї ланки освіти ставки заробітної плати становлять від 6080 грн до 7450 грн., що є найнижчим рівень зарплат в системі освіти.

“Ще одна важка проблема – нерівний доступ. Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою на початку 2023 року становило у містах майже 19%, а в селах – всього 0,71%. Не всі громади можуть собі дозволити цю ланку освіти”, - констатував депутат.

Він наголосив, що Україна повинна перейняти найкращі світові практики, щоб кожна дитина мала шанс розвивати таланти і робити внесок у відбудову країни.

“Почати ми маємо, як і завжди, з фінансування. Нам необхідні мінімальні стандарти оплати праці для всіх освітян. Закон “Про освіту” встановив що найменший посадовий оклад три мінімальні зарплати. Але через відсутність фінансового покриття такої норми її дію щороку зупиняють бюджетними рішеннями. Тому нам треба вивести оплату праці з-під дії єдиної тарифної сітки і сформувати окрему систему оплати праці для усіх педагогічних працівників – в тому числі й для викладачів позашкільної освіти”, - написав Гетманцев.

Також на його думку, необхідно допомогти громадам, зокрема, надати адресні дотації тим з них, які не можуть утримувати позашкільні заклади.

“Для малозабезпечених сімей – запровадити ваучери, якими вони зможуть оплачувати гуртки і секції, як державні, так і приватні. Досвід Фінляндії демонструє, що відносно невеликі державні інвестиції (близько €14 млн на рік) забезпечують сотні тисяч дітей безплатні хобі і суттєво зменшують нерівність. Аналогічні ваучери дозволять “відбілити” ринок позашкілля, стимулювати появу нових гуртків і сформувати конкурентне середовище”, - вважає голова комітету.

Як повідомлялося, 23 вересня Гетманцев заявив, що необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи. Зокрема, уніфікувати систему надбавок і коефіцієнтів для всіх ланок освіти, а також запровадити субвенцію чи дотацію для громад на оплату праці в дошкіллі.

25 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи ідею Гетманцева, заявив, що у відомства є розуміння, що дошкільна, позашкільна, професійно-технічна і фахова передвища освіта повинна бути привʼязана до зростання заробітних плат в школі. Він наголосив, що в цьому контексті підтримує ініціативу депутатів, і якщо будуть знайдені джерела фінансування для такої субвенції, міністерство буде щасливим.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик вважає важливою ідею запровадження доплат для вихователів закладів дошкільної освіти у громад, які неспроможні це зробити самостійно, якщо держава знайде фінансування для цієї ініціативи. Також вона звернула увагу на схожу проблематику заробітних плат і в позашкіллі, професійній та фаховій передвищій освіті.