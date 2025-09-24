Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Панами Хосе Раулем Муліно обговорив важливість санкцій проти російського тіньового флоту та повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"Дякую Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", – зазначив Зеленський.

За його словами, Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів, зокрема тих, які є небезпечними для використання.

"Також говорили про обʼєднання зусиль для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна готує резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей. І її підтримка з боку Панами буде важливою для нас", - йдеться в дописі у Телеграм.