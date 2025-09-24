Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

Безпілотники Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України вдруге за останні сім днів долетіли до російського Башкортостану та уразили підприємство “Газпром Нафтохім — Салават”, повідомило агентству “Інтерфакс-Україна” джерело в спецслужбі.

За інформацією співрозмовника агентства, це один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів - він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів. “Відстань від території України до цілі — близько 1400 кілометрів”, - уточнило джерело.

“Внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО “А” СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень”, - зазначив співрозмовник агентства.

“СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон “бавовн” на російських НПЗ у самому розпалі”, - резюмувало джерело в український спецслужбі.

Фото і відео - із соцмереж