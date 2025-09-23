Інтерфакс-Україна
Події
23:06 23.09.2025

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО, не лише Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"США готові надати конкретні системи ППО, не лише Patriot", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами глави Української держави, Путін не має успіху в наступі та зазнає дуже великих втрат, тому єдиний успіх, який він продає своїй аудиторії – "це коли він атакує нас і знищує нас ракетами".

Зеленський пояснив, що завдяки використанню повної протиповітряної оборони та певних систем ППО з США та Європи, Путін втратить "сенс цієї операції".

