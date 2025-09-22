Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

Фото: 152 ОЄБр

Російські окупанти просунулися в районі сусідніх сіл Новоіванівка Запорізької області та Новомиколаївка Дніпропетровської області біля адміністративної межі Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Новоіванівки та Новомиколаївки”, - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в понеділок вранці.

Про взяття ворогом якогось населеного пункту під контроль не йдеться, проте на мапах DeepState обидва села позначені як частково контрольовані ворогом, частково у “сірій зоні” невизначеного контролю.

Площа російського контролю в цьому районі збільшилася з вечора неділі на 2,19 кв км, “сіра зона” – на 6,15 кв км. Крім цього, на 0,13 кв км зросла “сіра зона” між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області.

Також DeepState уточнив лінію зіткнення в селі Юнаківка на півночі Сумського району, внаслідок чого площа під сталим контролем російських окупантів зменшилася на 0,7 кв км.

В інших місцях лінія фронту за цей час не змінилася.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,4 кв. км щодоби, а “сіра зона” розширювалася щодоби на 5,06 кв. км.