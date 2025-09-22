Інтерфакс-Україна
Події
11:09 22.09.2025

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

1 хв читати
Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState
Фото: 152 ОЄБр

Російські окупанти просунулися в районі сусідніх сіл Новоіванівка Запорізької області та Новомиколаївка Дніпропетровської області біля адміністративної межі Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Новоіванівки та Новомиколаївки”, - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в понеділок вранці.

Про взяття ворогом якогось населеного пункту під контроль не йдеться, проте на мапах DeepState обидва села позначені як частково контрольовані ворогом, частково у “сірій зоні” невизначеного контролю.

Площа російського контролю в цьому районі збільшилася з вечора неділі на 2,19 кв км, “сіра зона” – на 6,15 кв км. Крім цього, на 0,13 кв км зросла “сіра зона” між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області.

Також DeepState уточнив лінію зіткнення в селі Юнаківка на півночі Сумського району, внаслідок чого площа під сталим контролем російських окупантів зменшилася на 0,7 кв км.

В інших місцях лінія фронту за цей час не змінилася.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,4 кв. км щодоби, а “сіра зона” розширювалася щодоби на 5,06 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 20.09.2025
Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

17:26 19.09.2025
Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

13:16 19.09.2025
Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

10:35 17.09.2025
Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

13:37 15.09.2025
Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

12:41 15.09.2025
Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

14:12 06.09.2025
Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

16:58 04.09.2025
Росіяни просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

Росіяни просунулися в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - DeepState

14:35 31.08.2025
Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

13:24 15.08.2025
DeepState повідомляє про просування окупантів на 16 кв км на заході Донецької області за добу, але "сіра зона" зменшилася

DeepState повідомляє про просування окупантів на 16 кв км на заході Донецької області за добу, але "сіра зона" зменшилася

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Понад 35 тисяч хасидів-паломників вже приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана

Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

Глави МЗС України та Словаччини обговорили питання енергетичної безпеки на полях Генасамблеї ООН

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА