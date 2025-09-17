Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку, повідомив глава Української держави.

"Наші команди працюють над тим, щоб вийшло нам зустрітися", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готується до проведення низки заходів під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ГА ООН), яка відбудеться в Нью-Йорку (США).

"Ми дійсно готуємося до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня на чолі з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав Тихий на брифінгу в Києві у середу.