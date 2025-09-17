Інтерфакс-Україна
17:51 17.09.2025

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Російські окупанти перекинули свої сили з сумського напрямку фронту на інший, але понесли там великі втрати і не зможуть вести дві додаткові операції через них, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу, він зазначив, що РФ обрала для наступу чотири напрямки – сумський, новопавлівський, покровський і запорізький.

"Сумська провалилась операція, вони понесли великі втрати, передусім, особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра… але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, які ми скажемо, впродовж, я думаю, двох найближчих діб", - сказав Зеленський.

За його словами, противник залишаться з двома військовими операціями.

"На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил, вони (російські окупанти – ІФ-У) втратили багато особового складу для того, щоб вести сильні додаткові ці дії, ці дві операції. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил на масові операції", - наголосив Зеленський.

