13:53 15.09.2025

"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

Безоплатна онлайн-платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів "Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів, повідомляє Міністерство освіти і науки України

"Насправді на платформі навчалися в кілька разів більше школярів, адже від початку повномасштабної війни доступ був можливий і без реєстрації. Але саме цей мільйон обрав залишитися з нами надовго, і така довіра надихає працювати ще ефективніше, розуміючи реальний вплив освіти на майбутнє країни", - йдеться у повідомленні міністерства з посиланням на виконавчу директорка громадської спілки "Освіторія" Анну Сидорук. 

Зазначається, що створена у 2020 році у відповідь на виклики пандемії COVID-19, сьогодні платформа допомагає українським учням як в Україні, так і за кордоном продовжувати навчання попри воєнні виклики, повітряні тривоги та вимушене переміщення.

Зокрема, платформа надає доступ до понад 4 500 уроків, тестів, конспектів та інших навчальних матеріалів для учнів 5–11 класів.

Платформу "Всеукраїнська школа онлайн" створено ГС "Освіторія" на замовлення Міносвіти, Міністерства цифрової трансформації України та державної установи "Український інститут розвитку освіти". Додатковий контент створюється в межах багаторічної програми стійкості 2024-2026 (MYRP) та фінансується Education Cannot Wait (ECW), глобальним фондом ООН, що підтримує розвиток освіти в надзвичайних ситуаціях і тривалих кризах.

