10:53 15.09.2025

Кримінальне провадження щодо виробника тепловізорів Archer закрито - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомляє про закриття кримінального провадження щодо компанії Archer.

"За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначається, підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Cоюзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухваленj законне рішення.

"Початкові оцінки не завжди приводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур", - зазначають у відомстві.

Наприкінці квітня цього року засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив про візит слідчої НАБУ з датованою травнем 2024 року ухвалою про обшук на евакуйоване в Чехію підприємство Archer LPP, яке виконує прямі державні військові контракти для України.

Яременко нагадав, що за контрактами 2022 року Archer відвантажила для Міноборони України та Національної гвардії 5700 приладів, які зараз успішно працюють на фронті, а кошти заблоковано.

"Деякі "талановиті" слідчі НАБУ, виконуючи замовлення американських компаній FLIR і ATN на знищення українського виробника-конкурента, майже три роки блокують виробництво військових приладів Archer", - зазначив він.

Яременко нагадав, що компанія виконала вже понад 200 військових контрактів з 2014 року, це більш як 20 тис. військових приладів, і "не брала жодної гривні на розробки чи ремонти з бюджету країни"

Пізніше народна депутатка, голова пардаментської тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко повідомила, що комісія детально вивчає ситуацію щодо арешту НАБУ рахунків єдиного українського виробника приладів нічного бачення, які закуповують ЗСУ.

Заснована у 2010 році компанія "Термал Віжн Текнолоджис" (Київ, ТМ "Archer"), за даними opendatabot, 2024 року збільшила збиток у 2,3 раза порівняно з 2023 роком - до 26,15 млн грн за падіння чистого доходу майже в п'ять разів – до 583,3 млн грн.

