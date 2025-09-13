Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активність російських ударних дронів у різних регіонах України та країнах НАТО, за його словами, сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через дрон РФ, який проник на територію країни приблизно на 10 км і перебував у повітрі близько 50 хвилин.

"Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що російські дрони працюють за чітко розрахованими маршрутами і це "не може бути випадковістю чи помилкою". "Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", – додав він.

Зеленський наголосив на необхідності превентивних заходів і запровадження санкцій: "Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення".