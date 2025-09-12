Сікорський обговорив із Зеленським безпілотну техніку та співпрацю оборонних галузей

Фото: https://x.com/sikorskiradek

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів у Києві зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої, зокрема, обмінявся досвідом щодо безпілотної техніки та оговорив співпрацю оборонних галузей.

"Дякую за гарну зустріч, Володимир Зеленський. Теми зустрічі: обмін досвідом щодо дронної техніки; співпраця оборонних галузей; використання коштів SAFE (програма Security Action for Europe — "Безпекові дії для Європи")", - написав він в соцмережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялось, оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE загальним обсягом EUR 150 млрд відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір.