Україна та Ізраїль домовилися про спільне забезпечення безпеки паломників, які прямують до Умані на Рош га-Шана - ЗМІ

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зустрівся в четвер з міністром національної безпеки Ізраїлю Ітамаром Бен-Гвіром, представниками правоохоронних органів та ортодоксального співтовариства харедім, повідомляє агентство TPS-IL.

Метою зустрічі була розробка комплексного плану, який передбачав розгортання десятків поліцейських, медиків та волонтерів з обох країн.

"Також передбачено створення спеціалізованої медичної та безпекової мережі, узгодженої з головним рабином України Моше Асманом, чиї команди будуть працювати на прикордонних переходах і на місці, щоб забезпечити безпеку паломників", - пише TPS-IL.

Головний рабин України Моше Асман подякував у дописі на платформі X учасникам зустрічі.

"Дуже приємно брати участь у спільній місії з урядами Ізраїлю та України, важливій місії – організації забезпечення безпеки паломників в Умані. Особлива подяка міністру національної безпеки Ізраїлю Бену Гвіру та послу України в Ізраїлі Олександру Корнійчуку", - написав Асман на X.

Джерело: https://x.com/RabbiUkraine/status/1966229025245876463

https://tps.co.il/articles/israel-ukraine-team-up-to-safeguard-tens-of-thousands-of-worshippers-in-uman/