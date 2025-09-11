Інтерфакс-Україна
Події
22:28 11.09.2025

Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії, які приїхали в Україну для участі в п’ятому "Саміті перших леді та джентльменів", повідомляє офіційний веб-портал президента в четвер.

"Глава держави відзначив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня кінорежисера, сценариста, чоловіка Прем’єр-міністерки Данії Мартіна Бо Тенберга та орденами княгині Ольги І ступеня першу леді Естонії Сір’є Каріс і першу леді Фінляндії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vruchiv-derzhavni-nagorodi-pershim-ledi-100085

Теги: #нагородження #саміт #зеленський

