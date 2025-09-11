Фонд Східна Європа та ЄС запускають конкурс civic tech для громадських організацій

Фонд Східна Європа за підтримки Європейського Союзу оголошують конкурс civic tech-проєктів та акселераційну програму "Act to Drive Change", щоб допомогти громадським організаціям ефективно реагувати на соціальні виклики та проблеми громад, спричинені війною, а також підтримати інтеграцію України до ЄС.

Двадцять організацій-фіналістів пройдуть акселераційну програму, де працюватимуть над покращенням своїх проєктів. Усього за підсумками конкурсу будуть обрані 10 переможців, кожен з яких отримає до 35 000 євро на реалізацію свого проєкту.

До участі запрошують організації громадянського суспільства, що розроблять різноманітні civic tech: мобільні та вебзастосунки, аналітичні інструменти, дашборди, чат-боти, сайти тощо.