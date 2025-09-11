09:25 11.09.2025
Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
У ніч на 11 вересня російські окупанти атакували територію України 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.
Крім того, зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.