Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 11 вересня російські окупанти атакували територію України 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.