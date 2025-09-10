Інтерфакс-Україна
Події
19:04 10.09.2025

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

1 хв читати
Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо порушення Росією повітряного простору Польщі.

"Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити законодавство, яке дозволить запровадити нищівні нові санкції і тарифи, які можуть бути застосовані на ваш розсуд. Наша мета - надати вам повноваження, щоб ви могли протистояти цій зростаючій загрозі", - написав Грем в соцмережі Х.

Він також наголосив, що Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб Європа наслідувала приклад США і запровадила тарифи проти таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту, доходи від якої підживлюють військову машину Путіна.

"Європі: Я сподіваюся, ви розумієте, що республіканці і демократи в Конгресі працюють з президентом Трампом над новими ідеями - такими як тарифи - для припинення цієї війни. Я також сподіваюся, що ви спостерігаєте за цим", - резюмував Грем.

 

 

Теги: #дрони #росія #реакція #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 10.09.2025
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

13:42 10.09.2025
Стармер заявив про "грубе, безпрецедентне" порушення повітряного простору Польщі та НАТО

Стармер заявив про "грубе, безпрецедентне" порушення повітряного простору Польщі та НАТО

12:56 10.09.2025
Європейські лідери висловлюють солідарність з Польщею після вторгнення РФ у її повітряний простір

Європейські лідери висловлюють солідарність з Польщею після вторгнення РФ у її повітряний простір

11:25 10.09.2025
Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

04:11 10.09.2025
Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

22:43 09.09.2025
Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

18:41 09.09.2025
Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

22:37 08.09.2025
Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

21:16 07.09.2025
Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

20:58 07.09.2025
Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

ОСТАННЄ

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу заставу не внесено

Гендиректор МАГАТЕ стурбований військовими діями поблизу РАЕС і ХАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА