Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо порушення Росією повітряного простору Польщі.

"Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити законодавство, яке дозволить запровадити нищівні нові санкції і тарифи, які можуть бути застосовані на ваш розсуд. Наша мета - надати вам повноваження, щоб ви могли протистояти цій зростаючій загрозі", - написав Грем в соцмережі Х.

Він також наголосив, що Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб Європа наслідувала приклад США і запровадила тарифи проти таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту, доходи від якої підживлюють військову машину Путіна.

"Європі: Я сподіваюся, ви розумієте, що республіканці і демократи в Конгресі працюють з президентом Трампом над новими ідеями - такими як тарифи - для припинення цієї війни. Я також сподіваюся, що ви спостерігаєте за цим", - резюмував Грем.