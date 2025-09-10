Інтерфакс-Україна
Події
18:20 10.09.2025

Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

18:20 10.09.2025
Україна дуже очікує на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України та посилення санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Наше розуміння наступне: настав час діяти, недостатньо лише засуджень, має бути чітка, тверда реакція наших партнерів як на двосторонньому, так і у багатосторонніх форматах. Що це означає: швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських обʼєктів над територією України", - сказав він, спілкуючись з журналістами у Києві у середу.

За словами Сибіги, Україна вела про це мову зі своїми сусідами, зокрема з Румунією, Польщею, і іншими сусідами, на території яких вже фіксували чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору.

"Наша позиція така: настав час врешті-решт прийняти це рішення, і воно допоможе в тому числі захистити наш спільний європейський безпековий простір. Друге - нарощування спроможностей України у системах ППО. Конкретний внесок наших найближчих союзників у побудові нашого повітряного щита", - наголосив глава МЗС.

Як пояснив міністр, це полягає у розміщенні якомога більше, в тому числі, додаткових повітряних систем у місцях, необхідних для збиття повітряних обʼєктів РФ над територією України, включаючи ті, що прямуватимуть у повітряний простір країн-ЄС.

Третя позиція України, як зазначив міністр- позбавляти РФ спроможності виробляти високоточну зброю.

Він наголосив, що навіть в тій ракеті, що влучила в будівлю Кабміну, "ідентифіковано станом на зараз, незважаючи на санкції, багато елементів , які були вироблені у західних країнах".

"Ми вже цю інформацію довели до відповідних столиць. Настав час прийняття руйнівних санкцій", - сказав Сибіга.

Окремо міністр наголосив на важливості впровадження вторинних санкцій.

За словами Сибіги, дуже важливо, аби цей "санкційний удар" був синхронізований з американськими кроками тиску.

