Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

Україна дуже очікує на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України та посилення санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Наше розуміння наступне: настав час діяти, недостатньо лише засуджень, має бути чітка, тверда реакція наших партнерів як на двосторонньому, так і у багатосторонніх форматах. Що це означає: швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських обʼєктів над територією України", - сказав він, спілкуючись з журналістами у Києві у середу.

За словами Сибіги, Україна вела про це мову зі своїми сусідами, зокрема з Румунією, Польщею, і іншими сусідами, на території яких вже фіксували чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору.

"Наша позиція така: настав час врешті-решт прийняти це рішення, і воно допоможе в тому числі захистити наш спільний європейський безпековий простір. Друге - нарощування спроможностей України у системах ППО. Конкретний внесок наших найближчих союзників у побудові нашого повітряного щита", - наголосив глава МЗС.

Як пояснив міністр, це полягає у розміщенні якомога більше, в тому числі, додаткових повітряних систем у місцях, необхідних для збиття повітряних обʼєктів РФ над територією України, включаючи ті, що прямуватимуть у повітряний простір країн-ЄС.

Третя позиція України, як зазначив міністр- позбавляти РФ спроможності виробляти високоточну зброю.

Він наголосив, що навіть в тій ракеті, що влучила в будівлю Кабміну, "ідентифіковано станом на зараз, незважаючи на санкції, багато елементів , які були вироблені у західних країнах".

"Ми вже цю інформацію довели до відповідних столиць. Настав час прийняття руйнівних санкцій", - сказав Сибіга.

Окремо міністр наголосив на важливості впровадження вторинних санкцій.

За словами Сибіги, дуже важливо, аби цей "санкційний удар" був синхронізований з американськими кроками тиску.