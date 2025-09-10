Інтерфакс-Україна
За ексголову департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави – ЗМІ

Застава в розмірі понад 9 млн грн внесена за ексголову департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка, передає Суспільне з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олесю Чемерис.

"Вона не називала імен, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Іллю Вітюка. Раніше таку заставу призначили Вітюку, Суспільне тоді було на засіданні", - йдеться у повідомленні мовника.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 2 вересня оголосили підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні генералу СБУ та колишньому голові Департаменту кіберзахисту спецслужби Вітюку.

За даними слідства, у 2023 році він купив квартиру в Києві за майже 22 млн грн, проте в документах було вказано, що вона коштує лише 12,8 млн грн. Генерал називає підозру безпідставною. Проте ВАКС наклав на нього заставу в 9 млн грн.

Керівництво СБУ заявило, що підозра Вітюку — це помста за те, що СБУ "ефективно протидіє російському впливу" на НАБУ і в липні запідозрила в роботі на РФ двох детективів Антикорупційного бюро.

