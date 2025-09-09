Інтерфакс-Україна
Події
13:25 09.09.2025

Дезертир з Одещини коригував ракетно-дронові атаки ворога

2 хв читати

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентів ФСБ, які коригували ракетно-дронові атаки РФ по Одеській та Кіровоградській областях, серед них - 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині і зливав ворогу локації свого підрозділу, інформує СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що йдеться про двох жителів Одещини, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора.

"Серед затриманих – 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині, а потім "злив" фсб локації підрозділу, в якому проходив службу", - зазначають в українській спецслужбі.

Крім цього, він надіслав окупантам координати штабу, навчальних полігонів та маршрутів руху Сил оборони у напрямку фронту.

"Після повернення до Одеської області агент намагався влаштуватися різноробочим до оборонного заводу. Там він також планував збирати і передавати агресору нові розвіддані", - наголошують в СБУ.

Співробітники СБУ запобігли агентурному проникненню на підприємство ОПК України і затримали фігуранта за місцем проживання. До цього Служба безпеки провела безпекові заходи у військовій частині, де він служив.

Згідно з повідомленням, ще один російський агент – 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

 

Теги: #сбу #агент_рф

