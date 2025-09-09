Інтерфакс-Україна
Події
08:41 09.09.2025

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

1 хв читати
Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Головну будівлю уряду України в Києві було уражено під час російського удару, який аналітики розцінюють як початок нового етапу війни після поїздки Володимира Путіна до Пекіна, де той раніше зустрічався з лідерами Китаю та Північної Кореї, повідомляє The Times.

Внаслідок атаки виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі. Це перший випадок, коли урядова будівля Києва зазнала прямого ураження з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, що аналітики розцінюють як символ нового етапу війни.

Як зазначається, напад збігся за часом із завершенням Путіним саміту з лідерами Китаю та Північної Кореї Сі Цзіньпіном і Кім Чен Іном. Путін після повернення з Пекіна продемонстрував підвищену впевненість у своїх діях і заявив, що відносини Москви та Пекіна перебувають на "безпрецедентно високому рівні": "Путін раніше попереджав, що "центри прийняття рішень" в Україні можуть стати цілями для російських ракет. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що санкції не змушують Росію відмовитися від війни. "Спроби Путіна пояснити "корінні причини" війни на міжнародній арені дають плоди"", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #війна #думка #етап

