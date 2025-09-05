Інтерфакс-Україна
18:36 05.09.2025

Мартін Єґер лишає посаду посла Німеччини в Україні

Мартін Єґер лишає посаду посла Німеччини в Україні

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер оголосив, що лишає посаду, і напередодні закінчення каденції він звернувся зі зверненням до українців, оприлюдненому посольством ФРН в соцмережі Х у п'ятницю.

"Після двох інтенсивних та насичених років мій час на посаді посла Німеччини в Україні сьогодні добігає кінця. Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні у цей особливий час. Ми пережили багато подій, як і хороших, так і поганих. Біль і страх, які, як я навчився у вас, можна подолати завдяки надії та дружбі… Україна глибоко вразила мене її людьми, їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою у хороше майбутнє… Я хочу подякувати всім, хто був зі мною на цьому шляху… Всього найкращого. Бережіть себе. Німеччина твердо стоїть на вашому боці", - сказав він у відеозверненні, записаному на тлі Михайлівського собору у Києві. "Друзі стоять пліч-о-пліч", - додав він українською.

Єґер також повідомив, що його наступник Гайко Томс прибуде до Києва у середині вересня.

Як повідомлялось 2 липня, колишній державний секретар з фінансових питань та досвідчений дипломат Гайко Томс (Heiko Thoms) стане послом ФРН в Україні, він замінить Мартіна Єґера, який відтепер очолюватиме Федеральну розвідувальну службу.

