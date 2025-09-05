Кличко вийшов із закликом до президента не підписувати закон, яким передбачено лишити Київ без 10% податку на прибуток підприємств у 2025р

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського не підписувати закон про зміни до Держбюджету як такий, що порушує Конституцію та Бюджетний кодекс. Відповідну заяву опубліковано на офіційному порталі Києва у п'ятницю.

Зазначається, що мова йде про ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 13439-3 щодо змін до Держбюджету-2025. Документ передбачає, що податок на прибуток підприємств у повному обсязі зараховуватиметься до державного бюджету. Нині ж 10% цього податку спрямовується до бюджету столиці.

"За розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України", – наголосив Кличко.

Такі зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". Кличко закликав главу держави не підписувати закон та повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд.