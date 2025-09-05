Інтерфакс-Україна
Події
16:00 05.09.2025

Кличко вийшов із закликом до президента не підписувати закон, яким передбачено лишити Київ без 10% податку на прибуток підприємств у 2025р

1 хв читати
Кличко вийшов із закликом до президента не підписувати закон, яким передбачено лишити Київ без 10% податку на прибуток підприємств у 2025р
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського не підписувати закон про зміни до Держбюджету як такий, що порушує Конституцію та Бюджетний кодекс. Відповідну заяву опубліковано на офіційному порталі Києва у п'ятницю.

Зазначається, що мова йде про ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 13439-3 щодо змін до Держбюджету-2025. Документ передбачає, що податок на прибуток підприємств у повному обсязі зараховуватиметься до державного бюджету. Нині ж 10% цього податку спрямовується до бюджету столиці.

"За розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України", – наголосив Кличко.

Такі зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". Кличко закликав главу держави не підписувати закон та повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд.

Теги: #законопроект #зеленський #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

16:34 05.09.2025
Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

16:33 05.09.2025
МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

16:06 05.09.2025
Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

16:03 05.09.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

14:08 05.09.2025
Кличко: Райони Києва освоїли тільки 20% виділених коштів на будівництво нових та ремонт наявних укриттів

Кличко: Райони Києва освоїли тільки 20% виділених коштів на будівництво нових та ремонт наявних укриттів

13:16 05.09.2025
Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

11:53 05.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

Зеленський: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо російської нафти

10:29 05.09.2025
Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

Зеленський - Рютте: важливо зміцнити українську ППО

10:10 05.09.2025
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Білий дім: Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко

Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

Тихий: Вимоги РФ щодо гарантій безпеки для себе – це абсурд

Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА