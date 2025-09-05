Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Україна обговорює з партнерами розгортання їхніх військ, це точно буде не в одиницях, а в тисячах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що 10 тисяч (військовослужбовців будуть в Україні – ІФ-У). Я знову-таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді в п’ятницю.

Раніше європейський дипломат заявив виданню The Wall Street Journal, що керівники європейських збройних сил розробили детальний план розгортання, який передбачає дві групи сухопутних військ в Україні: одна для навчання та надання допомоги українським військовим, а друга, окрема група, для стримування майбутнього вторгнення Росії. За словами дипломата, поточний план вже передбачає розгортання понад 10 000 військовослужбовців, а повітряне патрулювання над Україною здійснюватимуть військово-повітряні сили, дислоковані за межами країни.