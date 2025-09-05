Інтерфакс-Україна
11:42 05.09.2025

У держбюджеті немає коштів на виконання статті закону про освіту щодо оплати праці педагогів - Лісовий

Фото: НБУ

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що на сьогодні в державному бюджеті немає коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

"Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Водночас він ще раз підтвердив, що щомісячна надбавка вчителям в 2 тис. грн буде збережена в 2026 році.

Крім того, за його словами, разом з Міністерством фінансів опрацьовуються можливості значно суттєвішого підвищення заробітних плат для педагогів.

"Все значною мірою буде залежати від потреб оборони", - констатував Лісовий.

Як повідомлялося, 18 серпня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що в 2026 році вчительська доплата в розмірі 2 тис. грн буде збережена. Також він зазначив, що спільно з Міністерством фінансів йде робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає існуюча надбавка. Раніше він зазначав, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.

