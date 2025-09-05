Інтерфакс-Україна
Події
08:39 05.09.2025

Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську

1 хв читати
Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську

Сили оборони України в ніч проти п'ятниці атакували нафтопереробний завод у Рязані (РФ) та нафтобазу в окупованому Луганську, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в телеграм-каналі.

"Рязанський НПЗ" (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ); "Луганська нафтобаза" виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)", - написав Бровді в Телеграм.

 

Теги: #війна #тот #рф #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 05.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

07:42 05.09.2025
Пожежа виникла на підприємстві у Дніпрі внаслідок масованої нічної атаки російських дронів - ОВА

Пожежа виникла на підприємстві у Дніпрі внаслідок масованої нічної атаки російських дронів - ОВА

23:38 04.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

22:16 04.09.2025
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

19:20 04.09.2025
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

18:05 04.09.2025
Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

17:56 04.09.2025
Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

16:26 04.09.2025
Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

10:48 04.09.2025
РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

03:40 04.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

Трамп планує після розмови з Зеленським поспілкуватися з Путіним

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС з моменту руйнування Каховської греблі знизився більш як на 3,2 м – МАГАТЕ

IWG готує відкриття двох Spaces у Києві у 2026 р.

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

У Харківській області за добу 3 загиблих, 6 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за минулу добу

В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА