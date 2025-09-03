Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив гарантії безпеки та оборонну підтримку України, а також питання євроінтеграції, висловивши вдячність Франції за підтримку країни.

"Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто Президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях", - написав Зеленський у Facebook.

За його словами, під час зустрічі з Макроном обговорювали координацію позицій перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, а також підготовчу роботу щодо гарантій безпеки для України. "Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо", – зазначив президент.

Окрім цього, Зеленський обговорив з французьким лідером питання оборонної підтримки України, забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії та можливості використання заморожених російських активів. Він також висловив цінування підтримки Франції у питанні руху України до Європейського Союзу.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1E9C4SWeWe/