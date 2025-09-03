ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України спростував повідомлення російських пропагандистських каналів про нібито просування окупаційних військ вглиб Куп’янська Харківської області та повідомив, що поодинокі штурмовики ворога, що просочилися в місто, знищені підрозділами Збройних сил України.

"Російські пропагандисти поширюють фейк, нібито російські війська просунулися вглиб Куп’янська. Ця інформація не відповідає дійсності.", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у середу.

В повідомленні зазначається, що ворог для своїх пропагандистських цілей поширював у мережі відео про пересування та розгортання російського прапора в населених пунктах, зокрема, і Куп'янську, щоб показати, буцімто російська армія має там успіхи. За даними 10-го армійського корпусу ЗСУ, "українські захисники знищили поодиноких штурмовиків ворога, які зайшли в місто з триколором".