Інтерфакс-Україна
Події
19:33 03.09.2025

ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

1 хв читати
ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України спростував повідомлення російських пропагандистських каналів про нібито просування окупаційних військ вглиб Куп’янська Харківської області та повідомив, що поодинокі штурмовики ворога, що просочилися в місто, знищені підрозділами Збройних сил України.

"Російські пропагандисти поширюють фейк, нібито російські війська просунулися вглиб Куп’янська. Ця інформація не відповідає дійсності.", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у середу.

В повідомленні зазначається, що ворог для своїх пропагандистських цілей поширював у мережі відео про пересування та розгортання російського прапора в населених пунктах, зокрема, і Куп'янську, щоб показати, буцімто російська армія має там успіхи. За даними 10-го армійського корпусу ЗСУ, "українські захисники знищили поодиноких штурмовиків ворога, які зайшли в місто з триколором".

 

Теги: #купянськ #окупанти #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 31.08.2025
Окупанти розстріляли цивільного в селищі під Покровськом - прокуратура

Окупанти розстріляли цивільного в селищі під Покровськом - прокуратура

14:38 30.08.2025
Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині – НГУ "Азов"

Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині – НГУ "Азов"

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

16:20 28.08.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

12:48 27.08.2025
У Купʼянську ворожий дрон влучив в автомобіль, постраждало подружжя

У Купʼянську ворожий дрон влучив в автомобіль, постраждало подружжя

12:35 27.08.2025
Окупанти продовжили просування в районі Лимана, Покровська та Гуляйполя, але темпи знизились, - DeepState

Окупанти продовжили просування в районі Лимана, Покровська та Гуляйполя, але темпи знизились, - DeepState

18:22 24.08.2025
Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

15:31 24.08.2025
ГУР "привітав" окупантів з Днем Незалежності України

ГУР "привітав" окупантів з Днем Незалежності України

11:50 23.08.2025
В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

ВАЖЛИВЕ

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

ОСТАННЄ

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Зеленський прибув до Парижа

Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Окупанти вдарили дроном "Молнія" по Харкову, наслідки встановлюються – мер

Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА