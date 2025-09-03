Трамп може приєднатися до саміту "Коаліції охочих" у четвер – німецький уряд

Президент США Дональд Трамп може взяти участь у зустрічі представників "Коаліції охочих", запланованій на четвер, заявив представник німецького уряду Штефан Корнеліус.

Як повідомляє німецький телеканал N-tv, Корнеліус зазначив, що наразі йдуть обговорення такої можливості.

Зустріч "Коаліції охочих", у якій планують прийняти участь близько 30 держав, більшість з яких європейські, відбудеться в четвер вранці в гібридному форматі. Очікується, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц візьме участь у ній по відеозв'язку.

Президент України Володимир Зеленський прийме участь у саміті особисто, однак наразі невідомо, хто ще прибуде до Парижа для особистої зустрічі.