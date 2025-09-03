Інтерфакс-Україна
Події
16:12 03.09.2025

Прем’єр Данії після зустрічі NB8 запевнила у продовженні підтримки України: більше зброї, боєприпасів і більше санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після зустрічі лідерів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) у середу запевнила у продовженні підтримки України, що зокрема означає "більше зброї, більше боєприпасів і більше санкцій проти Росії".

На спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Копенгагені Фредеріксен наголосила на важливост продовження допомоги Україні.

"Ми готові продовжувати нашу підтримку Україні. А це означає більше зброї, більше боєприпасів і більше санкцій проти Росії", - сказала вона.

Голова уряду також зазначила, що Данія буде і далі намагатися "прокласти шлях" для членства України в ЄС.

Водночас вона наголосила на необхідності переозброювати Європу.

Теги: #данія #nb8 #підтримка_україни

