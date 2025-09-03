Інтерфакс-Україна
Події
12:58 03.09.2025

В Україні в найближчі дні тепла погода без опадів, лише на крайньому заході короткочасні дощі та грози

У четвер, 4 вересня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 23-28°, на заході та півдні країни місцями 30-32°; у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Києві у четвер без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 4 вересня вдень була 32,5° в 1897р., найнижча вночі 4,6° в 1997р..

В п'ятницю, 5 вересня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° (у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°); на заході та півдні країни вночі 13-18°, вдень 27-32°.

В Києві у п'ятницю без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Теги: #прогноз_погоди

