11:57 03.09.2025

Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що у випадку участі Альянсу у гарантіях безпеки для України необхідно запобігати надмірному поширенню ресурсів НАТО.

"Саме щодо вашого запитання, так, гарантії безпеки для України, але ми маємо запобігти надмірному розпорошенню наших ресурсів", - сказав він у середу на спільній пресконференції в Брюсселі з президентом Естонії Аларом Карісом.

За словами генсека, необхідно завжди зважати на те, "який вплив це матиме на плани НАТО, передові сухопутні сили тощо".

 

