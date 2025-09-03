Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

Низка поїздів через ворожий обстріл залізничної інфраструктури в Кіровоградській області відправилася в обʼїзд пошкодженої ділянки, затримка рейсів - до 7 годин, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - йдеться у телеграм-каналі УЗ в середу.

Зазначається, що деякі рейси ще очікують на відновлення інфраструктури та затримується: поїзди №119/120 Хелм-Дніпро-Головний - на 5 год. 11 хв, №53/54 Одеса-Головна-Дніпро-Головний – 4 год. 17 хв, №85/86 Львів-Запоріжжя-1 - на 5 год. 7 хв, №37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас. – на 3 год. 33 хв, №119/120 Хелм-Дніпро-Головний – на 5 год. 11 хв.

Крім того, затримуються поїзди №75/76 Київ-Пас.-Кривий Ріг-Головний - на 6 год. 39 хв, №789/790 Київ-Пас.-Кропивницький та №791/792 Київ-Пас.Кременчук-Пас. - на 5 год 44 хв.

В УЗ додали, що вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку рейси: №75 Київ - Кривий Ріг, №791 Кременчуг – Київ, №85 Запоріжжя – Львів, №79 Дніпро – Львів, №51 Запоріжжя – Одеса, №119 Дніпро – Хелм, №37 Запоріжжя – Київ, №31 Запоріжжя – Перемишль, №121 Херсон – Краматорськ, №59 Харків – Одеса та поїзд №65/165 Харків - Черкаси, Умань.

У компанії наголосили, що затримки всіх рейсів можна побачити на сайті.

Раніше повідомлялося, що четверо залізничників постраждало, низку рейсів поїздів затримано внаслідок ворожої атаки на залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області.