ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

Сили оборони України в ніч на середу знешкодили 451 ціль із 526, що атакували Україну, Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль: 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 14 крилатих ракет Калібр; 7 крилатих ракет Х-101", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У ніч на 3 вересня (із 16:00 2 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

"Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу: 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму; 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря; 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю", - повідомили в ПС.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

За даними моніторингових каналів, основний напрямок удару — Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

Особливістю атаки можна вважати те, що вона тривала майже без перерви із 19:00 1 вересня, станом на 08:00 ПС ЗСУ противник атакував 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, ППО було збито/подавлено 120 ворожих БпЛА. Втім, противник продовжував атакувати та станом на 16:00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 48 із 53 ворожих БпЛА.

Таким чином, противник за 2 вересня застосував 203 безпілотники, з яких 148 було знешкоджено.

Як повідомлялось, 30 серпня Сили оборони України знешкодили 548 цілей із 582, що атакували Україну. 28 серпня ППО знешкодила вночі 589 із 629 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 13 локаціях.