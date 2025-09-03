Інтерфакс-Україна
Події
09:22 03.09.2025

ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

2 хв читати
ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

Сили оборони України в ніч на середу знешкодили 451 ціль із 526, що атакували Україну, Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль: 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 14 крилатих ракет Калібр; 7 крилатих ракет Х-101", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У ніч на 3 вересня (із 16:00 2 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

"Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу: 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму; 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря; 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю", - повідомили в ПС.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

За даними моніторингових каналів, основний напрямок удару — Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

Особливістю атаки можна вважати те, що вона тривала майже без перерви із 19:00 1 вересня, станом на 08:00 ПС ЗСУ противник атакував 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, ППО було збито/подавлено 120 ворожих БпЛА. Втім, противник продовжував атакувати та станом на 16:00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 48 із 53 ворожих БпЛА.

Таким чином, противник за 2 вересня застосував 203 безпілотники, з яких 148 було знешкоджено.

Як повідомлялось, 30 серпня Сили оборони України знешкодили 548 цілей із 582, що атакували Україну. 28 серпня ППО знешкодила вночі 589 із 629 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 13 локаціях.

Теги: #атака_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 03.09.2025
Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

10:31 03.09.2025
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

09:44 03.09.2025
Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

17:07 02.09.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

08:39 02.09.2025
ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

19:18 31.08.2025
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби ППО окупантів в Криму

10:01 30.08.2025
Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

09:15 30.08.2025
ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

22:53 29.08.2025
Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців

ОСТАННЄ

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу СБС ЗСУ

Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Мінкультури пропонує розвивати бібліобуси у населених пунктах без бібліотек чи книгарень

Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА