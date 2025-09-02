Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що він обговорив шляхи припинення війни в Україні з Володимиром Путіним під час переговорів у Китаї та з Володимиром Зеленським по телефону, але що сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів, повідомляє Reuters у вівторок.

За інформацією агентства, Ердоган виступив перед журналістами на борту свого літака, повертаючись з Китаю, де він зустрівся з Путіним, а потім сказав, що зателефонував Зеленському. Він зазначив, що переговори між російськими та українськими офіційними особами, які відбулися в Стамбулі протягом останніх місяців, показали, що шлях до миру "залишається відкритим".

Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир у конкретні результати, сказав він, додавши, що будь-яка ініціатива в кінцевому підсумку повинна бути розглянута на рівні лідерів, хоча умови для цього ще не створені.