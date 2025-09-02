Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на надзвичайній важливості участі США у гарантуванні безпеки України після досягнення мирної угоди.

На пресконференції зі своїм фінським колегою Александером Стуббом в Гельсінкі у вівторок Науседа зазначив участь Литви у "Коаліції охочих", підтвердивши готовність надати необхідні військові спроможності після досягнення угоди про мир..

"Я вважаю, що також надзвичайно важливою є участь нашого найбільшого союзника - Сполучених Штатів. І дуже важливо, щоб Сполучені Штати надали підтримку. Я вважаю, що разом з нашими європейськими партнерами ми зможемо гарантувати мир у разі позитивного результату мирних переговорів між Україною та РФ", - сказав він.

Водночас Науседа наголосив, що поведінка Росії свідчить, що вона "не хоче жодного миру", а отже миру можна досягти лише за допомогою сили.

Лідер Литви знову підкреслив необхідність скорішого прийняття 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ та просування вступу України до ЄС до 2030 року.