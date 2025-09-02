Інтерфакс-Україна
Події
14:41 02.09.2025

Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

1 хв читати

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на надзвичайній важливості участі США у гарантуванні безпеки України після досягнення мирної угоди.

На пресконференції зі своїм фінським колегою Александером Стуббом в Гельсінкі у вівторок Науседа зазначив участь Литви у "Коаліції охочих", підтвердивши готовність надати необхідні військові спроможності після досягнення угоди про мир..

"Я вважаю, що також надзвичайно важливою є участь нашого найбільшого союзника - Сполучених Штатів. І дуже важливо, щоб Сполучені Штати надали підтримку. Я вважаю, що разом з нашими європейськими партнерами ми зможемо гарантувати мир у разі позитивного результату мирних переговорів між Україною та РФ", - сказав він.

Водночас Науседа наголосив, що поведінка Росії свідчить, що вона "не хоче жодного миру", а отже миру можна досягти лише за допомогою сили.

Лідер Литви знову підкреслив необхідність скорішого прийняття 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ та просування вступу України до ЄС до 2030 року.

Теги: #мирна_угода #гарантії_безпеки #науседа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 02.09.2025
Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

10:54 01.09.2025
Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

Європа обмірковує повітряну зону безпеки над Україною для відновлення авіасполучення - ЗМІ

15:14 29.08.2025
Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

15:07 29.08.2025
Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

10:23 29.08.2025
Нейтральні країни зможуть приєднатися до зусиль Євросоюзу щодо забезпечення гарантій безпеки України - глава дипломатії ЄС

Нейтральні країни зможуть приєднатися до зусиль Євросоюзу щодо забезпечення гарантій безпеки України - глава дипломатії ЄС

17:52 28.08.2025
Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

16:10 28.08.2025
Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

11:54 27.08.2025
Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

19:32 26.08.2025
Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

10:36 26.08.2025
Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

ВАЖЛИВЕ

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

Батьки першокласників з приватних шкіл можуть подаватися на держвиплату "Пакунок школяра" - Мінсоцполітки

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ДБР передали в суд справу двох екскомандирів військової частини з Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

УКУ відмовив дочці режисерки Ворожбит у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соцмережах

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА