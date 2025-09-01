Інтерфакс-Україна
17:53 01.09.2025

НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вважають, що законопроєкт №12439, який готується до розгляду у Верховній Раді у другому читанні, може створити перешкоди для розслідування топкорупції.

"У Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження. НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Бюро у понеділок.

У НАБУ зазначають, що в проєкті автори пропонують визнати правомірними дії, якщо вони відповідають "роз’ясненням" від регуляторних органів, що фактично означає підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку. Окрім того, документ унеможлює проведення невідкладного обшуку у справах щодо хабарництва, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи.

"Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою", - зазначається в повідомленні.

Антикорупційні органи закликають нардепів утриматися від голосування, яке може завдати болісного удару по антикорупційній системі та правосуддю.

