Лідери німецьких коаліційних фракцій ХДС/ХСС та СДПН вперше прибули до Києва - ЗМІ

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу - Єнс Шпан (Jens Spahn) з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (Matthias Miersch) з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у понеділок, 1 вересня, вперше прибули до Києва.

Як пише Deutsche Welle, в Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ.

Відповідаючи на запитання журналіста DW про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, він наголосив, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія. "Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якомога краще", - сказав Шпан.

Мірш також наголосив на цьому. Водночас у питанні можливого розгортання солдатів Бундесверу в Україні німецькі політики уникають конкретики, хоча й не виключають такого варіанту.

"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", - вказав Шпан.

25 серпня у Києві з візитом був віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), який пообіцяв, що уряд ФРН виділятиме на підтримку України EUR9 млрд щорічно. Також, за його словами, Німеччина готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України. Проте Клінґбайль не відповів на запитання про участь військових Бундесверу у можливій місії.

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) раніше заявив, що Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні.