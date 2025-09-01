Інтерфакс-Україна
09:26 01.09.2025

РФ проводить інформоперацію звинувачення країн Європи у затягуванні війни, щоб підірвати довіру США – ISW

Російська сторона проводить багатосторонні інформаційні зусилля, спрямовані на стримування західної підтримки України та підрив участі Європи в мирному процесі, відзначає американський Інститут вивчення війни (ISW) в своєму зведенні за неділю, 31 серпня.

"Кремль останнім часом активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом на користь Кремля: звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, погрози ядерною зброєю західним державам та твердження про неминучість перемоги Росії в Україні. Кремлівські чиновники, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до європейських урядів", - йдеться в повідомленні.

В ISW відзначають, що Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів РФ на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ. Також згадуються заяви голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо участі Франції та Німеччини у зусиллях США щодо припинення війни в Україні, погрози цим країнам ядерною зброєю та просування окупантів в Україні.

"Ці різні риторичні рядки спрямовані на підтримку нещодавно посилених зусиль Міністерства оборони Росії щодо хибного зображення перемоги Росії в Україні як неминучої. Міністерство оборони намагалося використати велику кількість якісних даних для заяв про російські досягнення – дані та заяви, які ISW оцінює як завищені… Кремль активізує ці інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими понесеними втратами", - відзначають аналітики.

